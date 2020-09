Dax setzt Erholung dank robuster Industriedaten fort

Der deutsche Leitindex baute seine Vortagesgewinne deutlich aus und stieg bis zum frühen Nachmittag um 1,29 Prozent auf 12.756,99 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel lag mit 1,18 Prozent im Plus bei 26.914,76 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone zog um 1,3 Prozent an.

Am Montag hatte die Furcht vor der ansteigenden Corona-Infektionswelle die Aktienmärkte schwer in Mitleidenschaft gezogen. So hatte der Dax mehr als vier Prozent eingebüßt.

Antrieb gaben dagegen gute Nachrichten von der deutschen Industrie. Hier hatte sich die Unternehmensstimmung überraschend deutlich aufgehellt. Die Anleger griffen unter anderem beherzt bei konjunktursensiblen Werten aus der Automobil- und der Chemiebrachen zu.

Starke Geschäftszahlen des weltgrößten Sportartikelherstellers Nike ließen ferner die Kurse der hiesigen Branchenkollegen Adidas und Puma steigen. Der Online-Shopping-Boom während der Corona-Pandemie hatte Nike im jüngsten Geschäftsquartal zu deutlich mehr Gewinn verholfen. Zudem wurden die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Die Aktien von Adidas schnellten an der Dax-Spitze um 5,5 Prozent nach oben und die Papiere vom Puma gehörten mit einem Plus von 4,5 Prozent zu den Favoriten im MDax.

An der MDax-Spitze sprangen die Anteilsscheine von Osram um gut 15 Prozent in die Höhe. Grund dafür war das Angebot überraschend hoher Ausgleichszahlungen von AMS an die Aktionäre von Osram. Der Sensorenhersteller hatte nach der im Juli abgeschlossenen Übernahme des Lichtkonzerns mit diesem einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen sowie im Rahmen dessen entsprechende Zahlungen vereinbart.

Die Aktien des Börsenneulings Knaus Tabbert waren derweil mit dem Ausgabepreis in den Handel gestartet. Der erste Kurs des Wohnmobilherstellers lag mit 58 Euro exakt auf dem festgelegten Preis, zu dem die Papiere verkauft worden waren. Zuletzt standen sie bei 57,40 Euro. Knaus Tabbert hatte den Sprung an die Börse gerade so geschafft, der Ausgabepreis konnte nur am unteren Ende der Spanne festgelegt werden.

Am Devisenmarkt notierte der Euro zuletzt bei 1,1689 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1740 (Montag: 1,1787) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8518 (0,8484) Euro. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,53 Prozent am Vortag auf minus 0,52 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,01 Prozent auf 145,80 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,10 Prozent auf 174,21 Zähler nach.

