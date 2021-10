Dax schwingt sich weiter nach oben

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,58 Prozent auf 15.337,58 Punkte, nachdem er tags zuvor bereits um rund 0,7 Prozent zugelegt hatte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Donnerstagmorgen 0,53 Prozent auf 33.937,38 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 0,7 Prozent vor.

Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Vorabend deute ein langsames Tempo für die erwartete Reduzierung der Anleihekäufe an, hieß es von den Experten der Credit Suisse. Das komme an den Börsen gut an. Die US-Notenbank kauft derzeit monatlich Staats- und Hypothekenanleihen in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar zur Stützung der Wirtschaft in der Pandemie, und könnte das Volumen nun ab Mitte November zurückfahren.

