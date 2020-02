Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax schwächelt weiter

Ein früher Erholungsversuch des Dax ist am Freitag an den Sorgen um den Coronavirus gescheitert. Der deutsche Leitindex gab am Nachmittag um 0,39 Prozent auf 13.105,37 Zähler nach.

