Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax schwächelt nach Erholungsrally

Nach der jüngsten Erholungsrally hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch zunächst an Schwung verloren. Eine Viertelstunde nach dem Start in den zweitletzten Handelstag des Jahres sank der Dax um 0,18 Prozent auf 15.935,29 Punkte.