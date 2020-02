Dax schließt im Plus – Besonnene Reaktion auf Nahost-Krise

Archivierter Artikel vom 08.01.2020, 09:38 Uhr

Frankfurt/Main

Der iranische Vergeltungsangriff gegen die USA hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt nur kurz beunruhigt.

Lesezeit: 2 Minuten

Der Dax war zwar am Mittwoch im frühen Handel um fast 1 Prozent in Richtung der Marke von 13.000 Punkten gefallen, erholte sich dann aber und drehte ins Plus. Am Ende stand der Leitindex 0,71 Prozent höher bei 13.320,18 Punkten. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten rückte um 0,32 Prozent auf 28.377,80 Punkte vor.

Der Iran bezeichnete Attacken auf die vom US-Militär genutzten Stützpunkte im Irak als „Akt der Selbstverteidigung“ nach der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani. Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif schrieb jedoch auf Twitter, man strebe nicht nach Eskalation oder Krieg. Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow von der Comdirect Bank setzen die Anleger darauf, dass der Iran mit der Vergeltungsaktion zufrieden sein könnte. US-Präsident Donald Trump kündigte weitere Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an – aber keine unmittelbaren militärischen Schritte.

Aktienseitig sorgte Varta mit einem Kurseinbruch um knapp 22 Prozent für Aufsehen. Damit waren sie das klare Schlusslicht im MDax. Eine Commerzbank-Studie, in der Konkurrenzdruck für den Batteriehersteller thematisiert wurde, hatte die Stimmung der eigentlich Rekorde gewöhnten Anleger getrübt.

Unter den größeren Gewinnern im Dax waren die gut 1,7 Prozent höheren Covestro-Aktien nach einem positiven Analystenkommentar der Schweizer Bank Credit Suisse. An der Index-Spitze zogen die konjunktursensiblen Papiere der Deutschen Bank um mehr als 3 Prozent an.

Unter den Nebenwerten fielen Deutsche Euroshop am Ende des Index SDax mit einem Kursrutsch um rund 7 Prozent negativ auf. Bei dem auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilieninvestor belasteten angekündigte Bewertungsverluste im abgelaufenen Geschäftsjahr.

An den wichtigsten europäischen Börsenplätzen hielten sich die Kursbewegungen derweil in Grenzen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um 0,35 Prozent auf 3772,56 Punkte vor. Der französische Leitindex Cac 40 verzeichnete Gewinne in ähnlicher Größenordnung, während das britische Börsenbarometer FTSE 100 nahezu auf der Stelle trat. In den USA lag der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss fast 0,8 Prozent im Plus.

Der Kurs des Euro fiel: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1115 (Dienstag: 1,1172) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8997 (0,8951) Euro. Am Anleihemarkt verharrte die Umlaufrendite auf minus 0,29 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 144,18 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,28 Prozent auf 171,50 Punkte nach.