Frankfurt/Main

Vor dem Wochenende sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt in der Corona-Krise wieder vorsichtiger geworden.

Die Anleger wollten am Freitag eher Anteile verkaufen, so dass der Dax 3,68 Prozent tiefer bei 9632,52 Punkten schloss. Auf Wochensicht ergibt sich für den Dax gleichwohl ein Plus von 7,88 Prozent. Es ist der größte Wochengewinn seit Dezember 2011. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um 3,77 Prozent auf 20.618,22 Zähler nach unten.