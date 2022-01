Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax rutscht ab – Ausverkaufsstimmung zum Wochenende

Aktienanleger bleiben angesichts der hohen Inflation und der erwarteten geldpolitischen Straffungen in den USA sehr nervös. Nach der jüngsten Stabilisierung herrschte am deutschen Aktienmarkt am Freitag Ausverkaufsstimmung.