Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax reagiert kaum auf EZB-Entscheid

Auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) hat der Dax am Donnerstag so gut wie gar nicht reagiert. Der Leitindex notierte zuletzt mit plus 0,06 Prozent auf 13.245,32 Punkten.