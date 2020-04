Dax ohne klare Richtung – Schlingerkurs geht weiter

Frankfurt/Main

In einem nervösen Handel hat der deutsche Aktienmarkt keine klare Richtung gefunden. Der Leitindex Dax notierte am Nachmittag bei 9478,61 Punkten stand damit 0,7 Prozent im Minus.

Zuvor hatte er wegen der hohen Verunsicherung der Anleger über den weiteren Verlauf der Virus-Krise mehrmals das Vorzeichen gewechselt. Der MDax für mittelgroße Unternehmen rutschte ebenfalls in die Verlustzone ab und gab um 0,48 Prozent 20.333,60 Punkte nach. Der EuroStoxx 50 fiel um 0,61 Prozent.

Im Dax legten die Aktien von Wirecard mit fast 3 Prozent am stärksten zu. Schwächster Wert war dagegen wieder einmal der Triebwerksbauer MTU mit einem Minus von fast 5 Prozent.

Zudem standen viele Vertreter aus der zweiten Börsenreihe im Fokus. So etwa die Commerzbank, die laut „Wirtschaftswoche“ Fortschritte bei der Suche nach weiteren Sparmöglichkeiten gemacht hat. Die Aktie legte in der Spitze um mehr als 6 Prozent zu, gab die Gewinne dann aber wieder ab. Zuletzt notierte das Papier 0,61 Prozent im Plus.

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec muss wegen der Corona-Krise wie viele andere Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr zurücknehmen. Die Aktie büßte zuletzt fast 7 Prozent ein und fand sich damit auf dem letzten Platz im MDax wieder.

Beim Licht- und Elektronikspezialisten Hella hat sich die Corona-Krise im dritten Quartal ebenfalls mit einem Rückgang bei Umsatz und Ergebnis bemerkbar gemacht. Die Aktie gab am Nachmittag um mehr als 4 Prozent nach. Spitzenreiter bei den mittelgroßen Unternehmen waren die Aktien von Compugroup Medical, die um knapp 11 Prozent zulegten und sich damit von ihrem jüngsten Einbruch erholten.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,48 Prozent am Vortag auf minus 0,41 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,42 Prozent auf 144,63 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,22 Prozent auf 172,11 Zähler. Der Euro kostete am Nachmittag 1,0886 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0936 Dollar festgesetzt.