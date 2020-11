Dax nimmt wieder Fahrt auf

Der deutsche Leitindex notierte am Nachmittag 1,05 Prozent höher bei 13.264,27 Punkten. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte sank hingegen um 0,13 Prozent auf 28 960,72 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 1,2 Prozent nach oben.

Die deutsche Wirtschaft ist nach dem Absturz in der Corona-Krise kräftiger in Schwung gekommen als zunächst angenommen. Das Ifo-Geschäftsklima fiel hingegen im November angesichts des neuen Lockdowns, hielt sich aber etwas besser als befürchtet.

Bisherige Corona-Verlierer wie MTU, Lufthansa, Fraport, Airbus und Tui setzten ihre Erholungsrallys am Dienstag fort. Papiere von Airbus kletterten im MDax auf das höchste Niveau seit März, Lufthansa, Fraport und Tui schafften es zurück auf den Stand vom Juni. Die Continental-Papiere stiegen um 4,8 Prozent auf das höchste Niveau seit Januar.

Die Papiere von Dermapharm profitierten von der aktuellen Impfstoff-Hoffnung. Nach einer Kaufempfehlung der Commerzbank notierten die Aktien des Arzneiunternehmens 5,3 Prozent höher bei 53,98 Euro.

Eine negative Studie von Stifel Europe verdarb den Anlegern von Varta die Laune. Die Papiere des Batterieherstellers verloren 4,0 Prozent auf 111 Euro. Die Titel von ElringKlinger setzten ihre Erholungsrally fort und stiegen um weitere 16 Prozent.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,1868 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1901 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,58 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,03 Prozent auf 146,11 Punkte. Der Bund-Future gab am frühen Nachmittag um 0,03 Prozent auf 175,37 Punkte nach.

© dpa-infocom, dpa:201124-99-442054/5