Dax nimmt Hürde auf dem Weg zum Rekordhoch

Der deutsche Leitindex Dax holte mit in der Spitze fast 13.600 Punkten seine noch verbliebenen Verluste seit dem Corona-Börsencrash im Februar auf.

Am Ende brachte der Leitindex mit 13.565,98 Punkten ein Plus von 1,52 Prozent über die Ziellinie. In der zweiten Börsenliga kletterte der MDax erstmals über die runde Marke von 30.000 Zählern. Mit einem Plus von 0,77 Prozent auf 29.974,13 Punkte schloss er dann knapp darunter.

