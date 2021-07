Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax nach Vortagesrekord knapp im Minus

Der Dax hat am Dienstag einige Punkte auf sein zu Wochenbeginn erreichtes Rekordhoch verloren. Kurz nach dem Handelsstart gab der deutsche Leitindex um 0,10 Prozent auf 15.774,12 Punkte nach. Am Montag hatte er seine Bestmarke auf 15.806 Punkte nach oben geschraubt und in deren Sichtweite geschlossen.