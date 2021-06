Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax nach robuster Woche kaum bewegt

Der Dax hat am Freitag seine Vortagsgewinne in etwa behauptet. Der Rückenwind von der Rekordrally bei manchen US-Indizes kam hierzulande aber kaum an, so dass der Dax im frühen Handel um die Gewinnschwelle pendelte.