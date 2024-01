Dax nach richtungslosem Handel im Minus

Der freundlich in die Woche gestartete Dax hat sich am Dienstag richtungslos präsentiert. Auch die nach der jüngsten Rekordjagd schwächelnden US-Aktienmärkte gaben dem deutschen Leitindex keine Impulse – am Ende stand ein Minus von 0,34 Prozent auf 16.627,09 Punkte zu Buche. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte schloss hingegen 0,35 Prozent höher bei 25.839,05 Punkten.

ARCHIV – Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Frankfurt/Main (dpa) – Auch die wichtigsten europäischen Handelsplätze zeigten sich antriebslos. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor letztlich 0,3 Prozent. In Paris und London fanden die nationalen Indizes keine gemeinsame Richtung, bewegten sich aber beide in einem überschaubarem Rahmen. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Börsenschluss 0,5 Prozent tiefer.

Im Dax setzte sich Volkswagen (VW) mit einem Kursplus von 5,4 Prozent an die Spitze – am Freitag waren die Vorzugsaktien angesichts des wochenlangen Abwärtstrends noch auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember abgerutscht. Händler verwiesen auf Aussagen des Autobauers in einer Telefonkonferenz mit Analysten, denen zufolge die jüngste Geschäftsentwicklung offensichtlich Grund zu Optimismus gibt. Dies half der gesamten Branche: Der entsprechende europäische Branchenindex zählte mit einem Anstieg um 0,8 Prozent zu den größten Gewinnern im marktbreiten Stoxx Europe 600.