Dax nach Rekordhoch leicht im Minus

Sowohl der Dax als auch der MDax und der SDax erklommen am Montag Bestmarken, auch wenn der Leitindex seine Gewinne letztlich nicht halten konnte und minimal schwächer schloss. Die Anleger freuen sich nach wie vor über die unvermindert lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und rechnen auch damit, dass die US-Notenbank (Fed) an diesem Mittwoch an ihrer sehr lockeren Haltung zunächst nichts ändern wird.

Im frühen Handel hatte der Dax erstmals die Marke von 15.800 Punkten hinter sich gelassen und war bis auf knapp 15.803 Punkte gestiegen. Dann ließ der Schwung jedoch nach. Die Verluste an der Wall Street dämpften die Stimmung. Am Handelsende stand ein Minus von 0,13 Prozent auf 15.673,64 Punkte zu Buche. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, war am Freitag erstmals über 34.000 Punkte geklettert und baute seinen Rekord nun aus. Er legte letztlich um 0,47 Prozent auf 34.176,62 Punkte zu. Der Nebenwerte-Index SDax übersprang am Morgen die Hürde von 16.500 Punkten und schloss letztlich mit 0,05 Prozent im Minus.

© dpa-infocom, dpa:210614-99-983624/5