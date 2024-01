Börse in Frankfurt

Dax nach EZB-Zinsentscheidung gut behauptet

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig verändert geschlossen. Der Dax ging mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 16.906,92 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex bleibt damit in der Nähe seines Rekordhochs bei gut 17.000 Punkten.Für den MDax ging es hingegen um 0,25 Prozent auf 26.075,58 Punkte nach unten.