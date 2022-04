Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax nach drei Verlusttagen nur mit leichtem Plus

Der Dax hat am Mittwoch nach drei Verlusttagen in Folge nur ein leichtes Plus geschafft. Nach schwachem Start behauptete sich der deutsche Leitindex lange im Plus, bevor ihn einmal mehr eine Schwächephase an der Wall Street nach unten zog.