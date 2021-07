Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax müht sich zu weiterem Rekordhoch

Der Dax hat am Mittwoch ein weiteres Rekordhoch markiert, konnte die ohnehin überschaubaren Gewinne aber nicht halten. Am Ende blieb der deutsche Leitindex mit 15.788,98 Punkten unverändert. Am Nachmittag hatte der Dax bei rund 15.811 Punkten einen Höchststand erreicht.