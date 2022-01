Dax mit verhaltenem Wochenstart

Der deutsche Aktienmarkt ist verhalten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Dax stieg am Montag erst kurz über die Marke von 16.000 Punkten, fiel dann aber mit 15.840 Punkten auf das bisherige Tief im neuen Jahr.

Frankfurt/Main (dpa) – Der deutsche Aktienmarkt ist verhalten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Dax stieg am Montag erst kurz über die Marke von 16.000 Punkten, fiel dann aber mit 15.840 Punkten auf das bisherige Tief im neuen Jahr.

Gegen Mittag pendelte er sich bei 15.931,20 Punkten ein und lag knapp mit 0,10 Prozent im Minus. Der MDax verlor zeitgleich 0,50 Prozent auf 34.799,40 Punkte.

Für Aufmerksamkeit sorgten am Montag einige Analystenstimmen, darunter eine Kaufempfehlung durch Goldman Sachs für BMW. Die Aktien des Autobauers gehörten in deren Folge mit 2,3 Prozent zu den größten Dax-Gewinnern. Bei Infineon wirkte eine Kaufempfehlung der Citigroup am Montag nur kurz, der Kurs drehte hier mit 1,5 Prozent ins Minus.

Hinten im Dax versammelten sich bisherige Corona-Profiteure, darunter die Online-Spezialisten Hellofresh, Zalando und Delivery Hero mit Abgaben von bis zu 2,5 Prozent. Auch Gesundheitswerte, die von der Pandemie beflügelt wurden, blieben unter Druck. Schlusslicht im Dax waren die Aktien des Laborausrüsters Sartorius mit einem fast vierprozentigen Abschlag. Umgekehrt griffen Anleger in dieser Branche aber bei Fresenius zu, die Titel des Medizinkonzerns setzten sich mit plus 3,8 Prozent an die Dax-Spitze. Fresenius gehörte in der Pandemie zu den negativ betroffenen Ausnahmen der Branche.

Im Gesundheitssegment büßten auch die Aktien von Siemens Healthineers mehr als drei Prozent ein. Hier verwiesen Händler am Morgen auf einen Medienbericht, wonach sich das Medizintechnik-Unternehmen nach dem Milliardenzukauf von Varian finanziellen Spielraum für weitere große Zukäufe schaffen will.

In der zweiten Börsenreihe fielen die zwei Prozent höheren Aktien der Lufthansa auf ihrem Erholungspfad weiter positiv auf, indem sie mit 3,4 Prozent Plus ein Hoch seit September erreichten. Im SDax fielen die Aktien von Vitesco am Morgen mit einem ersten Kurssprung um fast fünf Prozent positiv auf, dieser relativierte sich aber mit einem zuletzt nur noch knappen Plus von 0,2 Prozent. Der Autozulieferer hatte mehrere Großaufträge aus dem Ausland verkündet.

© dpa-infocom, dpa:220110-99-652582/4