Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax mit Rekordhoch nach US-Inflationsdaten

Der Dax hat am Mittwoch nach frischen US-Inflationszahlen zugelegt und einen Höchststand markiert. Der Leitindex kletterte am Nachmittag bis auf 15.887 Punkte, bröckelte im späten Handel jedoch wieder ab und ging mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 15.826,09 Zählern aus dem Handel.