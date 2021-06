Dax mit leichten Verlusten

Nach dem Rekordhoch von 15.685 Punkten am Dienstag hatten sich zur Wochenmitte im Dax keine neuen Käufer gefunden. Der Index bewegte sich nur wenig. An der Wall Street hatte sich am Vortag auf hohem Niveau knapp unter den Rekorden ebenfalls wenig getan.

Immerhin stehen in den USA am Nachmittag mit den ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor und den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe Signale für den wichtigen Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag auf der Agenda. Vor dessen Veröffentlichung dürfte die Mehrheit der Investoren allerdings keine großen Risiken eingehen wollen, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi.

Angesichts der steigenden Konjunkturerwartungen und der boomenden US-Wirtschaft dürften Inflations- und Zinsangst die Börsen in den kommenden Monaten weiter beschäftigen, erläuterte Cutkovic. Ob an der Zinsschraube früher als erwartet gedreht werde, dürfte vor allem vom Arbeitsmarkt abhängen. Der anstehende Bericht sei daher umso wichtiger.

