Dax mit deutlichen Gewinnen

Gestützt von Rekorden an den US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zugelegt. Der Dax gewann gegen Mittag 0,80 Prozent auf 15 679,14 Punkte, nachdem er zum Wochenstart leicht nachgegeben hatte.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Dienstag um 0,51 Prozent auf 34 450,24 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,4 Prozent.

Deutliche Kursgewinne gab es etwa bei Siemens Energy (plus 3,3 Prozent), BASF (plus 2,4 Prozent) und Deutsche Bank (plus 1,5 Prozent). Die Aktien von Tui setzten dagegen ihre jüngste Talfahrt am Dienstag mit einem Verlust von 3,7 Prozent fort und reagierten damit auf eine aufgestockte Wandelanleihe des Touristikkonzerns.

