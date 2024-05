Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax legt zu – Schwankungen wegen Zinsaussichten

Von dpa

ARCHIV - Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Kursgewinne des Dax haben am Freitag an einem schlechten Wochenergebnis nicht viel geändert. Nach der Bekanntgabe von Arbeitsmarktdaten aus den USA sah es kurz so aus, als ob die Gewinne deutlicher werden, doch im späteren Verlauf kamen die Kurse nach dem ISM-Index aus dem US-Dienstleistungssektor wieder etwas zurück.