Dax legt zu – Anleger setzen bei Zinsen auf Entlastung

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben vor den US-Arbeitsmarktdaten weiter auf Leitzinssenkungen in absehbarer Zeit gesetzt. Nach seiner jüngsten Verschnaufpause vom Rekordhoch bei 16.727 Punkten nahm der Dax dieses nun wieder ins Visier. Gegen Mittag legte er um 0,46 Prozent auf 16.704,83 Punkte zu. Seine Ende Oktober gestartete Jahresendrally bescherte den Anlegern schon einen Gewinn von gut 14 Prozent.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main (dpa) – Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verzeichnete einen Zuwachs von 0,73 Prozent auf 26 728,51 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann rund 0,8 Prozent.

Am deutschen Aktienmarkt sanken die Papiere von Siemens Energy als Schlusslicht im Dax um 2,1 Prozent. Für die Analysten der Bank JPMorgan zählen sie zu den Aktien, die Anleger meiden sollten. Die Titel des Laborzulieferers Sartorius setzten an der Dax-Spitze mit plus 1,9 Prozent ihre Erholungsrally fort. Airbus verbuchten nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank einen Zuwachs von 1,8 Prozent.

Adidas und Puma SE erholten sich etwas nach ihren Gewinnmitnahmen vom Vortag mit plus 1,5 beziehungsweise plus 1,0 Prozent. Ein unter den Erwartungen liegender Ausblick des nordamerikanischen Sportbekleidungsherstellers Lululemon erwies sich damit nicht als Belastung.