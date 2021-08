Dax legt leicht zu – MDax auf Rekordhoch

Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch aufwärts gegangen. Unterstützung kam von den US-Börsen, die sich nach einem schwächeren Start zunehmend erholten.

Der Leitindex Dax, der am Freitag erstmals die Marke von 16.000 Punkten überwunden hatte, legte nun zur Wochenmitte um 0,28 Prozent auf 15.965,97 Punkte zu. Am Montag hatte das deutsche Börsenbarometer noch unter Gewinnmitnahmen gelitten und sich dann am Dienstag stabil gezeigt.

Für den MDax erreichte abermals ein Rekordhoch. Zum Handelsschluss lag er mit einem Plus von 0,78 Prozent bei 36.010,94 Punkten.

© dpa-infocom, dpa:210818-99-883230/5