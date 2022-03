Dax legt leicht zu

Der deutsche Aktienmarkt hat den Rückschlag zur Wochenmitte erst einmal abgeschüttelt und ist am Donnerstagmorgen leicht gestiegen. Positive Impulse kamen von frischen Konjunkturdaten. So sind die deutschen Einkaufsmanagerindizes für März besser als erwartet ausgefallen.

Frankfurt/Main (dpa) – Der Dax notierte im frühen Handel 0,32 Prozent höher bei 14.328,96 Punkten. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex zunächst zugelegt, war dann aber abgebröckelt und hatte letztlich 1,3 Prozent eingebüßt. Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne stagnierte auf Vortagesniveau bei rund 31.541 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent aufwärts.

Unter den Einzelwerten sorgten die Aktien von Daimler Truck mit einem Kursgewinn von 8 Prozent an der Dax-Spitze für Furore. Damit reagierten sie auf einen starken Ausblick des Lkw- und Busherstellers. Der Umsatz des vom ehemaligen Daimler-Konzern (jetzt Mercedes-Benz) im Dezember abgespaltenen Unternehmens soll auf überraschend hohe 45,5 Milliarden bis 47,5 Milliarden Euro steigen. Das Profitabilitätsziel behält die Konzernleitung bei. Einige Finanzexperten hatten damit gerechnet, dass Daimler Truck die Ergebnisprognose eindampft.

Am Dax-Ende mit einem Verlust von 1,8 Prozent rangierten die Aktien von Heidelbergcement. Der Baustoffkonzern will nach einem Milliardengewinn zwar mehr an seine Aktionäre ausschütten und plant für 2021 mit einer Dividende von 2,40 Euro je Aktie, Analysten hatten aber mehr erwartet.

Im Gegensatz dazu kam der Dividendenvorschlag des Großküchen-Ausstatters Rational gut an. So soll die reguläre Dividende um etwas mehr als die Hälfte auf 7,50 Euro erhöht werden. Zudem sollen die Anteilseigner eine Sonderdividende von 2,50 Euro erhalten. Die Anteilsscheine gewannen 0,9 Prozent.

Im Nebenwerte Index SDax schnellten die Aktien von PVA Tepla um 14 Prozent nach oben. Damit setzten sie die Kurserholung der vergangenen Tage fort. Mit einem Rekord-Auftragsbestand im Rücken bestätigte das Hightech-Unternehmen seine Ziele für 2022. Für die Anteilsscheine von SGL Carbon ging es hingegen nach einem mit Enttäuschung aufgenommenen Ausblick für 2022 um mehr als acht Prozent abwärts.