Dax legt leicht zu

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag wenig Regung gezeigt. Der Dax lag im frühen Handel mit 0,07 Prozent im Plus bei 15.835 Punkten. Dem Leitindex fehlt nach wie vor die Kraft zu einem weiteren Höchststand.

Den hatte das Börsenbarometer Mitte August bei 16.030 Zählern markiert, seitdem pendelt der Dax unter dieser Marke auf und ab. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Morgen mit 0,55 Prozent auf 36.382 Punkte etwas stärker aufwärts.

Investoren warten den Arbeitsmarktbericht in den USA am Freitag ab. Beschäftigung und Löhne gelten als wichtige Einflussfaktoren für die Geldpolitik der US-Notenbank. Und die könnte noch in diesem Jahr mit dem Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik beginnen, die die Börsen-Rally in den vergangenen Jahren immer wieder befeuert hatte. Am Vortag hatten Arbeitsmarktdaten aus der US-Privatwirtschaft für August enttäuscht.

© dpa-infocom, dpa:210902-99-62002/4