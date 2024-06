Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax lässt leicht nach

Von dpa

i ARCHIV - Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Arne Dedert/dpa

Die zuletzt zaghafte Erholung am deutschen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ins Stocken geraten. Im recht ruhigen Handel mangelte es an Impulsen. Die US-Börsen hatten tags zuvor nur leicht im Plus geschlossen, am Mittwoch findet wegen eines US-Feiertages kein Aktienhandel in New York statt.