Dax kurz auf Rekordhoch

Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Donnerstag kurzzeitig ein weiteres Rekordhoch erreicht.

Der deutsche Leitindex markierte mit knapp 16.115 Punkten eine Bestmarke, verlor aber schnell an Schwung. Zuletzt notierte das Börsenbarometer 0,10 Prozent im Plus bei 16.083,88 Punkten. Der Dax pendelt bereits seit Ende letzter Woche in einer recht engen Spanne.

Bei den Dax-Anlegern sorgten zwar einige erfreuliche Quartalsberichte für gute Laune. Sorgen aber bereitet den Investoren, dass sich die Inflation in den USA zuletzt weiter beschleunigt hat. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor 0,31 Prozent auf 35.878,41 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum bewegte sich kaum vom Fleck.

Im Dax hinterließen die Geschäftszahlen von Delivery Hero, Merck KGaA und Siemens den größten Eindruck. So will der Technologiekonzern Siemens nach einem starken Geschäftsjahr Umsatz und Gewinn weiter steigern. Der Lieferdienst Delivery Hero wird bei seinen Jahreszielen etwas optimistischer. Die Aktien von Siemens gewannen 1,7 Prozent und die von Delivery Hero an der Index-Spitze 2,5 Prozent.

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie sorgt beim Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA zwar weiter für Schwung. Beim operativen Ergebnis und unter dem Strich jedoch mussten die Südhessen im dritten Quartal Einbußen hinnehmen, da sie im Vorjahr noch von einem hohen Sonderertrag profitiert hatten. Insofern fielen die Papiere um rund ein Prozent.

