Dax im Plus – Wirecard versinkt

Die zuletzt wieder gestiegenen Corona-Sorgen stören die Dax-Anleger nur wenig. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex mit 0,64 Prozent im Plus bei 12.255,77 Punkten und damit über der 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend.

Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell ein moderates Minus ab. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Freitagnachmittag 0,30 Prozent auf 25.955,80 Punkte und der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um ein Prozent nach oben.

Beim Blick auf die Kurstafel ragten nach dem Insolvenzantrag vom Vortag erneut die Wirecard-Aktien negativ heraus – mit 1,88 Euro verbuchten sie am Nachmittag ein Minus von rund 47 Prozent. Inzwischen überdenken die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard ihre Geschäftsbeziehungen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Insiderkreisen erfuhr. Nach einer Serie von Hiobsbotschaften sanken Wirecard in sieben Tagen inzwischen um gut 98 Prozent.

Bei der Lufthansa währte die Freude über die letztlich doch erwartete Rettung nicht lange und es ging um fast drei Prozent abwärts. Nachdem die Aktionäre am späten Donnerstag auf der Hauptversammlung grünes Licht für das Rettungspaket der nicht erst im Zuge der Corona-Krise ins Schlingern geratenen Airline gaben, rückt nun die Belastung der Aktionäre durch die Staatsbeteiligung in den Fokus, hieß es am Markt.

Schwache Geschäftszahlen des US-Sportartikelherstellers Nike färbten auf die Papiere der Rivalen Adidas und Puma ab. Beide verbuchten moderate Verluste.

Top-Wert im Dax waren die Papiere des Softwarekonzerns SAP, die mit gut 124 Euro und einem Plus von 2,8 Prozent wieder in Richtung ihres vor wenigen Tagen erreichten Hochs seit dem Corona-Crash tendierten und damit zugleich unweit ihrer Bestmarke bei knapp unter 130 Euro notierten.

Der Euro kostete zuletzt 1,1213 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf exakt 1,12 Dollar festgesetzt.

Am deutschen Anleihemarkt stieg der Rentenindex Rex um 0,09 Prozent auf 145,26 Punkte. Die Umlaufrendite sank im Gegenzug von minus 0,47 Prozent am Vortag auf minus 0,49 Prozent. Der Bund-Future gewann 0,12 Prozent auf 176,59 Punkte.

