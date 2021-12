Dax im Minus – Schwung fehlt nach Erholungsrally

Nach der jüngsten Erholungsrally hat der deutsche Aktienmarkt erst einmal an Schwung verloren. Eine Stunde nach dem Start in den zweitletzten Börsentag des Jahres sank der Dax um 0,07 Prozent auf 15 951,84 Punkte.

Frankfurt/Main (dpa) – Nach der jüngsten Erholungsrally hat der deutsche Aktienmarkt erst einmal an Schwung verloren. Eine Stunde nach dem Start in den zweitletzten Börsentag des Jahres sank der Dax um 0,07 Prozent auf 15 951,84 Punkte.

An den vergangenen fünf Handelstagen hatte der Leitindex um knapp fünf Prozent zugelegt, seit Jahresbeginn steht ein Kursplus von rund 16 Prozent zu Buche.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat am Mittwochvormittag bei 35.301,22 Punkten auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,05 Prozent auf 4309,87 Zähler. Am Vortag hatten auch die US-Aktienmärkte eine Pause eingelegt, und in Asien dominierten am Morgen die Verluste.

Mit Blick auf die Coronavirus-Variante Omikron preisten die Märkte derzeit einen milderen Verlauf bei Erkrankungen ein, schrieb Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda. Das Virus und seine Folgen dürften die Konjunkturerholung zwar bremsen, sie aber „nicht in ein Loch fallen lassen“.

Die meisten Marktteilnehmer hätten ihre Bücher bereits geschlossen, ergänzte der Analyst Christoph Geyer. Einige wenige Händler versuchten, „durch Käufe im umsatzschwachen Markt die Kurse noch ein wenig nach oben zu ziehen“, um so in der Jahresendabrechnung gut dazustehen. Wegen der Anziehungskraft großer runder Zahlen könnte der Dax die Marke von 16.000 Punkten in den verbleibenden beiden Handelstagen noch testen, glaubt der Experte. Ob die Kraft ausreiche, das Rekordhoch von 16 290 Punkten aus dem November ins Visier zu nehmen, sei allerdings sehr fraglich.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es zur Wochenmitte nicht. Im SDax der geringer kapitalisierten deutschen Unternehmen waren die zuletzt stark erholten LPKF-Aktien mit einem Minus von knapp zweieinhalb Prozent Schlusslicht. Auch die Jahresbilanz des Laserspezialisten ist mit einem Wertverlust von einem Drittel ernüchternd – der SDax hat im selben Zeitraum um fast elfeinhalb Prozent zugelegt.

Bei der Hornbach Holding reichten moderate Anfangsgewinne für ein Rekordhoch. Zuletzt sanken die Papiere zwar um 0,4 Prozent. Seit Jahresbeginn steht aber ein satter Wertzuwachs um fast zwei Drittel zu Buche.

© dpa-infocom, dpa:211229-99-531547/3