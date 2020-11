Dax im Minus – Anleger halten sich zurück

Nach den klaren Vortagesgewinnen hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch eine Auszeit gegönnt. Der Dax notierte am Nachmittag 0,10 Prozent tiefer bei 13.278,76 Punkten.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte sank um 0,03 Prozent auf 29.020,56 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 0,1 Prozent abwärts.

„Von der Rekordlaune an der Wallstreet wollen sich die Anleger offensichtlich nicht anstecken lassen“, bemerkte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Am Dienstag hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial ein weiteres Rekordhoch markiert und erstmals über der Marke von 30.000 Punkten geschlossen.

Papiere der Deutschen Bank und der Commerzbank zollten ihren jüngsten Erholungsrallys Tribut und verloren 1,6 Prozent beziehungsweise 3,3 Prozent. Nach aktuellen Geschäftszahlen von Aroundtown büßten die Papiere des Gewerbeimmobilien-Spezialisten 0,7 Prozent ein.

Die Aktien der Deutschen Telekom legten nach einer Kaufempfehlung um 2,1 Prozent zu. Sie überwanden dabei die Marke von 15 Euro, die sich in den vergangenen Handelstagen immer wieder als Hürde erwiesen hatte. Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank stiegen die Papiere von Thyssenkrupp um 1,8 Prozent.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,1907 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1865 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,58 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 146,11 Punkte. Der Bund-Future stieg am frühen Nachmittag um 0,14 Prozent auf 175,38 Punkte.

