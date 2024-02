Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main

Dax hält sich dicht unterm Rekordhoch

Der Dax hat sich am Montag weiterhin nahe am Rekordniveau bei um die 17.000 Punkten gehalten. Allerdings bewegte sich der deutsche Leitindex zum Wochenstart wenig, nachdem er am Freitag knapp über dieser Hürde eine neue Bestmarke erreicht hatte. Nach den jüngsten Zinssignalen von US-Notenbankchef Jerome Powell dämpfen derzeit die starken Arbeitsmarktsignale aus den USA die Zinssenkungsfantasien vieler Investoren zusätzlich. Sie sprechen aber auch für konjunkturelle Stärke. Anleger können sich daher nicht für eine eindeutige Interpretation entscheiden.