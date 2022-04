Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax hält Gewinne bei gut 14.300 Punkten

Nach dem verhaltenen Start in die Handelswoche hält sich der deutsche Aktienmarkt deutlich im Plus. Mit Rückenwind der US-Börsen bewahrte sich der Dax am frühen Nachmittag einen Gewinn von 1,16 Prozent.