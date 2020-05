Dax gibt nach

Der deutsche Aktienmarkt hat zum Auftakt in den Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt klar nachgegeben.

Anleger nahmen Gewinne mit, nachdem der Dax noch am Vortag im Schulterschluss mit der starken Wall Street seinen jüngsten Erholungskurs fortgesetzt hatte und auf das höchste Niveau seit Ende April geklettert war. Im frühen Handel am Donnerstagmorgen rutschte der deutsche Leitindex nun zurück auf 11.083,61 Punkte, das war ein Minus von 1,25 Prozent.

Ausgehend von seinem Krisentief von Mitte März hat der deutsche Leitindex inzwischen aber um gut ein Drittel zugelegt. Vor allem die schrittweisen Lockerungen in der Corona-Pandemie hatten sich zuletzt als Treiber erwiesen. Der Handel an diesem Donnerstag dürfte indes in ruhigen Bahnen verlaufen. Denn einige Marktteilnehmer dürften den Feiertag und den anschließenden Brückentag für ein verlängertes Wochenende nutzen.

Auch der MDax gab im frühen Handel nach, er verlor 0,90 Prozent auf 24.259,31 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte 1,30 Prozent auf 2904,05 Punkte ein.