Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax fällt leicht zurück

Der Dax hat am Mittwoch nach drei Erholungstagen in Folge etwas geschwächelt. Der deutsche Leitindex rutschte nach anfänglich moderaten Gewinnen leicht in die Verlustzone und gab am Ende 0,28 Prozent nach auf 15.860,66 Punkte.