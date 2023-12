Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main

Dax etwas unter dem Rekordhoch wenig bewegt

Der Dax hat sich in der Nähe seines Rekordhochs nur wenig bewegt. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,11 Prozent bei 16.415,30 Punkten. Zeitweise war er bis auf 73 Zähler an seine Bestmarke von 16.528,97 Punkten von Ende Juli herangerückt. Getragen von Zinssenkungshoffnungen hat der Dax seit Ende Oktober einen Gewinn von gut zwölf Prozent verbucht.