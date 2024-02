Dax etwas höher – Wichtige Ereignisse erst nachbörslich

Nach zwei eher orientierungslosen Tagen hat sich der Dax am Mittwoch zunächst in besserer Form präsentiert. Mit 17.094,18 Punkten legte der deutsche Leitindex wenige Minuten nach dem Xetra-Start um 0,15 Prozent zu. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,19 Prozent auf 25.808,19 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,2 Prozent.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main (dpa) – Nahe den Rekordhöhen blieben die Anleger am Vorabend in New York vorsichtig. Die Börsen dort kamen schwach aus dem verlängerten Wochenende. Dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners zufolge verspüren die Anleger aber auch «keine Anzeichen von Höhenangst».

Im Fokus stehen zur Wochenmitte zwei Ereignisse am Abend: zum einen das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed und zum anderen die nach US-Börsenschluss (nach 22.00 Uhr MEZ) anstehenden Quartalszahlen des US-Chipherstellers Nvidia.