Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax erholt sich von schwachem Wochenstart

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben die Pandemiesorgen am Dienstag beiseite gewischt und kräftig gekauft. Der Dax schloss mit einem Plus von 1,66 Prozent bei 13.870,99 Punkten und gewann damit prozentual soviel, wie er tags zuvor verloren hatte.