Archivierter Artikel vom 07.01.2020, 09:46 Uhr

Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax erholt sich leicht von geopolitischen Spannungen

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben die jüngsten geopolitischen Spannungen ein Stück weit verdaut. Der Dax knüpfte am Dienstag an seine Erholung an, die am Vortag begonnen hatte.

Lesezeit: 1 Minuten