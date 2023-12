Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main

Dax dreht ins Minus

Rund um den großen Verfallstermin an den Terminbörsen ist am Freitag die Luft aus dem Dax raus. Die anfänglichen Gewinne lösten sich am Nachmittag in Nichts auf, das Börsenbarometer stand zuletzt mit 0,10 Prozent im Minus bei 16.735,50 Punkten. Zuvor hatten noch einige Anleger den Dax in Richtung seines tags zuvor erreichten Rekordhochs getrieben. Doch nach Einschätzung von Marktbeobachtern überwiegt inzwischen die Ernüchterung nach den jüngsten Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB).