Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax bleibt in Rekordnähe – MDax wieder mit Bestmarke

Der Dax hat sich am Mittwoch mit moderaten Kursgewinnen zunächst in der Nähe seines am Vortag erreichten Rekordhochs gehalten. Wenige Minuten nach der Eröffnung verbuchte der Leitindex ein Plus von 0,35 Prozent auf 15.621,38 Punkte.