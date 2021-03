Dax bleibt in Rekordlaune

Dagegen zeigten sich Aktien aus der zweiten Reihe ohne klare Tendenz. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss mit einem leichten Minus von 0,17 Prozent bei 31.571,28 Zählern.

Auch die meisten anderen europäischen Leitbörsen legten am Mittwoch merklich zu. So schloss der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx rund 0,9 höher. Der Pariser Leitindex Cac 40 rückte um rund 1,1 Prozent vor. Der Londoner FTSE 100 sank hingegen leicht. In New York gewann der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss rund 1,3 Prozent.

Im Dax zählten Adidas mit einem Kursplus von 2,8 Prozent zu den größten Gewinnern. Der Sportartikelhersteller will in den kommenden vier Jahren Umsatz und Profitabilität deutlich steigern. Von 2021 bis 2025 erwartet Adidas im Schnitt ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent pro Jahr.

Auch die mittelfristige Zielsetzung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer kam mit plus 2,7 Prozent bei den Anlegern gut an. Bis 2024 soll das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 7,00 und 7,50 Euro wachsen. Der Umsatz soll bis dahin auf 43 bis 45 Milliarden Euro steigen und die Nettoverschuldung auf 28 bis 30 Milliarden Euro sinken.

Dax-Spitzeneiter waren die Titel der Deutschen Telekom: Sie gewannen dank einer neuen Kaufempfehlung der Citigroup 5,1 Prozent auf 16,20 Euro und erreichten den höchsten Stand seit Februar 2020.

Brenntag waren mit einem Rekordhoch und einem finalen Kursanstieg von 4,6 Prozent Spitzenreiter im MDax. Der Chemikalienhändler litt 2020 dank eines starken Schlussquartals nicht so stark unter der Corona-Krise wie von Experten befürchtet. Auch die vorgeschlagene Dividendenerhöhung überraschte positiv.

Der Euro kostete zuletzt 1,1898 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag 1,1892 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,36 Prozent auf minus 0,35 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 144,70 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,09 Prozent auf 171,40 Punkte.

