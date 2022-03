Börse in Frankfurt

Dax beendet Woche im Plus

Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag von vorsichtigen Hoffnungen auf Fortschritte bei Verhandlungen im Ukraine-Krieg beflügelt worden. Der Dax baute daraufhin seinen Gewinn sprunghaft auf bis zu 3,7 Prozent aus. Im späten Handel bröckelte der deutsche Leitindex aber merklich ab und schloss nur noch mit einem Plus von 1,38 Prozent bei 13.628,11 Punkten. Daraus ergibt sich für den Index ein Wochengewinn von vier Prozent. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Kurseinbruch von rund 14 Prozent zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitag 1,68 Prozent auf 29.960,19 Punkte.