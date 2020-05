Dax baut Gewinne aus – Anleger schöpfen neuen Mut

Am Montag haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder deutlich optimistischer für einen Weg aus der Viruskrise gezeigt.

Mit besser als befürchteten japanischen Wirtschaftsdaten im Rücken startete der Dax fest in den Handel und baute seine Gewinne bis zum Mittag aus. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex mit 10.758,48 Punkten 2,8 Prozent über dem Freitagsschluss.

Für den MDax ging es um 2,05 Prozent bergauf auf 23.748,44 Punkte. Die beiden deutschen Aktienindizes knüpften so an ihre Freitagserholungen an. Gleiches galt für das gesamteuropäische Umfeld: Der EuroStoxx stieg um 2,20 Prozent auf 2831,77 Zähler.

Als förderlich galt eine Mischung aus wieder anziehenden Ölpreisen, verhalten positiven Signalen aus der japanischen Wirtschaft und der anhaltenden Hoffnung, dass sich die Wirtschaft angesichts der Lockerungen in der Viruskrise auf den Erholungsweg begeben kann. Japan war zwar im ersten Quartal in eine Rezession gerutscht, die Wirtschaft schlug sich dort aber besser als von Ökonomen gedacht.

Solange der Dax in seiner jüngsten Spanne zwischen 10.000 und 11.000 Punkten bleibt, wollten Börsianer aber noch nicht von einem größeren Befreiungsschlag sprechen. Laut Analyst Christian Schmidt von der Helaba muss „in den kommenden Wochen davon ausgegangen werden, dass sich der Kampf zwischen den Bullen und Bären fortsetzen wird“. Auch die Entwicklung des Goldpreises zeige, dass bei den Investoren noch immer Sicherheit gefragt ist. Das Edelmetall ist mittlerweile so teuer wie seit Jahren nicht mehr.

Auf Unternehmensseite sorgte am Morgen ein Bericht über T-Mobile US für Gesprächsstoff. Der japanische Mischkonzern Softbank will dem „Wall Street Journal“ zufolge einen bedeutenden Anteil am gerade fusionierten US-Mobilfunker an die Deutsche Telekom verkaufen, die ihren Anteil auf über 50 Prozent erhöhen könnte.

Die Telekom-Aktien waren jedoch im Dax hinten zu finden, indem sie ihm mit einem Anstieg um 1,1 Prozent hinterher hinkten. Sie gelten als defensiv – und rücken so in guten Börsenzeiten in der Gunst bei Investoren nach unten. Umgekehrt verbuchten zyklische Industrieaktien wie zum Beispiel MTU oder die Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen Anstiegen von bis zu 5,7 Prozent.

Einige Werte aus der Dax-Familie erholten sich weit überdurchschnittlich. Dies galt zum Beispiel für die 5,6 Prozent höheren Wirecard-Aktien. Im MDax nahm die Erholung von Thyssenkrupp ihren Lauf mit einem Anstieg um sechs Prozent. Einem Pressebericht zufolge erwägt der kriselnde Industriekonzern einen erneuten Versuch, einen Fusionspartner für seine Stahlsparte zu finden.