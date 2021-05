Dax auf hohem Niveau im Plus

Der MDax legte am Freitag um 0,18 Prozent auf 32.403,53 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,3 Prozent.

Vor zwei Tagen war der deutsche Leitindex erneut unter die runde Marke von 15.000 gefallen, am Vortag hatte er sich mit einem Kurssprung um 1,7 Prozent dann aber wieder in Richtung seines auch in dieser Woche aufgestellten Rekordes von 15.538 Zählern bewegt. Zu Wochenschluss rücken Einkaufsmanagerindizes in den Fokus.

