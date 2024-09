Eine Frau joggt an der chinesischen Zentralbank, der People's Bank of China, in Peking vorbei. China hat angesichts der schwachen Konjunktur und anhaltender Probleme am Immobilienmarkt an der geldpolitischen Stellschraube gedreht. (zu dpa: «China senkt Mindestreserve zur Unterstützung der Wirtschaft») Foto: Andy Wong/DPA