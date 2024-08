Peking

Rohstoffe

China kündigt Exportkontrollen für wichtiges Halbmetall an

Von dpa

i Ein Mann steht in der Nähe des Haupteingangs des Handelsministeriums. China hat angekündigt, den Export von Antimon zu beschränken. (zu dpa: «China kündigt Exportkontrollen für wichtiges Metall an») Foto: Oliver Zhang/DPA

Die Industrie wendet Antimon in vielen Bereichen an. China will den Export des Halbmetalls bald beschränken. Die Gründe dafür werfen Fragen auf.