Berlin

Energiewende

Bundesregierung will Stromtrassen schneller ausbauen

Von dpa

i ARCHIV - Die Ampel-Koalition will das Bundesbedarfsplangesetz ändern. Hauptziel ist, den Strom, der im Norden Deutschlands produziert wird, künftig schneller in den Süden und Westen des Landes transportieren zu können. Foto: Henning Kaiser/dpa

Um den im Norden produzierten Strom in den Süden zu bringen, braucht es funktionierende Stromleitungen. Mit einer Gesetzesänderung will die Bundesregierung jetzt Tempo in den Netzausbau bringen.