Frankfurt/Main

Vor EZB-Zinsentscheid

Bundesbank-Präsident: Große Inflationswelle ist überstanden

Von dpa

i Joachim Nagel, Bundesbank-Präsident, stellt während einer Pressekonferenz der Deutschen Bundesbank den Geschäftsbericht für das Jahr 2023 vor. (zu dpa: «Bundesbank-Präsident: Große Inflationswelle ist überstanden») Foto: Andreas Arnold/DPA

Die Inflation in der Eurozone schwindet, ebenso wie in Deutschland. Die Bundesbank sieht das Schlimmste bewältigt. Auf eine Zinssenkung der EZB will sich Präsident Nagel aber nicht festlegen.